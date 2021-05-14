احتال آسيوي على شاب خليجي في الإمارات وسحب من حسابه البنكي 44 ألف درهم.ووفق صحيفة «الإمارات اليوم» (الجمعة): "أوهم المحتال المجني عليه بأنه موظف في المصرف المركزي، وطلب منه بيانات حسابه لضرورة تحديثها". وبالفعل "تمكن من الحصول على بيانات الشاب وسحب مبلغ 44 ألف درهم من حسابه البنكي، وحوله إلى حسابه الشخصي وانتفع به من خلال شراء بعض المشتريات وتحويل جزء من المبلغ إلى أرقام حسابات أخرى". وفي رأس الخيمة، قضت محكمة مدني جزئي بإلزام المتهم بأداء المبلغ للضحية، تعويضا عن الضرر المادي الذي لحقه، وألزمته بالرسوم والمصروفات. كما قضت محكمة الجزاء بإدانة المتهم الآسيوي بالحبس 6 أشهر بتهمة الاستيلاء على أموال بغير وجه حق.