فُجع الممثل المصري محمد رمضان وأسرة مسلسل «موسى» بوفاة زميلهم محمد ريحان اليوم (الجمعة) داخل أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، إذ أُصيب آخر أيام تصوير المسلسل الذي انتهى بثه أمس (الخميس) بفايروس كورونا، علاوة على معاناته من الفشل الكلوي.ونعى رمضان والمخرج المسرحي حسام الدين صلاح الفنان الراحل عبر حسابيهما في «فيسبوك»، وقالا: «الفنان القدير محمد ريحان في ذمة الله.. آخر أدواره الشيخ صالحين جد رمضان في مسلسل موسى». ودخل ريحان في أيامه الأخيرة العناية المركزة، إثر تعرضه لوعكة صحية بسبب ارتفاع ضغط الدم، نتيجة إصابته بفايروس كورونا. وقد شارك في العديد من الأدوار وعادة ما يجسد الرجل الطيب أو الأب الحنون مثل دوره في مسلسل «سوق العصر».وكان آخر أعمال ريحان مشاركته في مسلسل «موسى»، كما شارك ريحان بدور «فكري» في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، الذي قدّمه الفنان يحيى الفخراني في ذات الموسم.