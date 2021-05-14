حدثت «فيسبوك» تطبيق «ماسنجر» بإدخال ميزات جديدة تجعل منه أكثر فائدة وعملية للمستخدمين، إذ أوجد التطبيق ميزة تسهل تسجيل الرسائل الصوتية قبل إرسالها، فبدلا من النقر ثم الضغط على زر التسجيل طوال فترة تسجيل الرسالة، بات بإمكان المستخدم النقر مرة واحدة على هذا الزر ليبدأ التسجيل، وعند الانتهاء من الكلام يجب النقر على سهم الإرسال لتذهب الرسالة المسجلة إلى مستلمها.

وكذلك بات بإمكان مستخدمي «ماسنجر» الوصول إلى الرسائل والمحادثات المؤرشفة بسهولة عبر النقر على صورة حسابهم في التطبيق، لتظهر لهم قائمة فيها عدة خيارات ومنها خيار «الدردشات المؤرشفة».

وجدد «فيسبوك» العديد من الملصقات والوجوه التعبيرية الجديدة على التطبيق، وأضيفت إلى واجهة كاميرا الاتصال عبر الفيديو العديد من الملصقات والخلفيات والفلاتر التي تتعلق بمواضيع اجتماعية وثقافية متنوعة، وأضيفت إلى كاميرا Messenger Kids أيضا العديد من الملصقات الجديدة لتعريف الأطفال على حضارات العالم المختلفة.