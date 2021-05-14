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Make America Great Again

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طلب قصر باكنغهام إزالة صورة تم تعديلها للملكة إليزابيث الثانية من جسم حافلة أمريكية مؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بحسب «».وتظهر الملكة البريطانية في الصورة التي تم لصقها على الحافلة وهي ترتدي قبعة «» مثل التي يرتديها ترمب ومؤيدوه، وسترة حمراء اللون.والحافلة مملوكة لبودي هول، وهو من أشد المؤيدين للرئيس الأمريكي السابق، وشوهدت خلال تجمع حاشد في فلوريدا شارك فيه النائبان مات جايتز (جمهوري من فلوريدا)، ومارجوري تايلور جرين (جمهوري من ولاية جورجيا)، حيث ادعى المشرعان المحافظان أن ترمب لا يزال الزعيم الحاكم لحزبهم.ووفقا لصفحة، فإن هذه الحافلة سياحية وتهدف لدعم إعادة انتخاب الرئيس ترامب لعام 2024.