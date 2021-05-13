ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مواطن من أصول إفريقية ارتكب 30 عملية سطو مسلح على منازل في لوس أنجليس، مرتديا قناعا جعله يبدو أبيض البشرة لتضليل الشرطة في أوصافه.

ووجهت إدارة شرطة بيفرلي هيلز تهمتين للمواطن روكيم برويل البالغ 30 عاما بالسطو والسرقة، والتخريب، بحسب ما جاء في وسائل إعلام روسية.

ولاحظ أفراد الشرطة الذين يحققون في سلسلة من عمليات السطو في ضاحية ثرية أن فم المشتبه به يبدو مفتوحا دائما في لقطات كاميرات المراقبة.

ومن ثم أدركوا أن السارق كان يرتدي قناعا مما جعله يبدو وكأنه رجل أبيض ذو شعر بني كثيف، وربطت الشرطة المجرم باثنتين من عمليات السطو في 20 أبريل و20 يوليو 2020، حيث قام بسرقة أجهزة تلفزيون ذات شاشات مسطحة.

وألقت الشرطة القبض عليه في 2 مايو أثناء توقف مروري، وعثرت على قناع للوجه وأشياء أخرى ربطته بعمليات السطو في سيارته.