كشفت مصادر أنه جرى إطلاق 3 صواريخ من شاطئ بلدة القليلة في الجنوب على مستوطنات محاذية للحدود قيل إنها استهدفت مستوطنة شلومي بالجليل.

وبينت معلومات صحفية أولية أن فصائل فلسطينية تقف وراء العملية، حيث تم تحديد بقعة إطلاق الصواريخ من مخيم الرشيدية وتم إلقاء القبض على المنفذين من قبل مخابرات الجيش اللبناني.

وكشف مصدر أمني لبناني للإعلام أن لا علاقة لـ«حزب الله» بعملية إطلاق الصواريخ، كما أن لا مخاوف من حصول تدهور أمني على الحدود.

أما «حزب الله» فما زال يلتزم الصمت المطبق، والسؤال الذي يطرح نفسه هل استدرك الحزب سريعا التبعات الكارثية لدخوله إلى الجبهة المشتعلة في فلسطين المحتلة، خصوصا أن الحدود الجنوبية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب تحت سيطرته؟