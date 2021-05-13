أعلن متحدث باسم معهد موسكو للمعدات الحرارية، أنه سيتم الكشف عن أول نموذج في روسيا للقطار العامل بالوسادة المغناطيسية في أغسطس القادم، وذلك خلال حديث أدلى به يوم 13 مايو لوكالة «تاس» الروسية بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لتأسيس المعهد.

وقال المتحدث إن معهده سيكشف في أغسطس القادم نموذج قطار يطبق تكنولوجيا السير فوق الوسادة المغناطيسية، مشيرا إلى أن تلك التكنولوجيا الابتكارية تستخدم في روسيا لأول مرة. وأضاف إن العمل على إنشاء مونوريل معلق (سكة حديد ذات قضيب واحد) في موسكو، حيث سيسير القطار، على وشك الانتهاء.

يذكر أن كبير المصممين في معهد المعدات الحرارية والعضو في أكاديمية العلوم يوري سولومونوف، كان صرح في فبراير الماضي لوكالة «تاس» الروسية أن معهده صمم القطار السائر بالوسادة المغناطيسية وهناك نماذج منه، بما فيها نموذج مسير ذاتي القيادة. وقال إن العام الحالي سيشهد اختبارات القطار الجديد وفي حال نجاحها سيتُخذ قرار بإنتاج القطار على دفعات.