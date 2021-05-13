قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في سلطنة عمان، ابتداء من يوم السبت 15 مايو 2021 حتى إشعار آخر، إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات.

كما قررت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، حظر استقبال الأنشطة التجارية للزبائن داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا، مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة، واستثنت من الحظر محلات بيع المواد الغذائية، مؤكدة استمرار سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابية في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.

وشمل القرار استئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد