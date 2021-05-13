علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على صورتها التي انتشرت أخيرا مع طليقها أحمد سعد، وزوجها في مسلسل «موسى» محمد رمضان.وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» بقناة اكسترا نيوز (الخميس) إنها فوجئت بمحمد رمضان يتحدث إليها ويستأذنها في أن يشارك أحمد سعد في المسلسل بأغنية بمشهد حفلة الزفاف، ورحبت بالأمر على الفور.وحول حدوث صلح بينهما وبين أحمد سعد أثناء أو بعد تصوير المشهد قالت بطلة مسلسل «موسى» إنها لم تتحدث مع أحمد سعد قبل تصوير المشهد، وفقط تبادلا التحية أثناء تصويره. وكانت الخشاب قالت في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» على القناة المصرية الأولى: «لم نكن نتعمد أن نتصدر التريند، ويوم تصوير مشهد الزفاف كنت متوترة للغاية، والمخرج كان مهتماً بعمل مسلسل حقيقي».يذكر أن المسلسل جمع كلاً من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، بينما ظهر أحمد سعد في مشهد الأغنية فقط. العمل ألّفه ناصر عبد الرحمن، وأخرجه محمد سلامة.