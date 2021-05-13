تخليداً لذكرى دوق إدنبرة، قرر البريد الملكي البريطاني إصدار 4 طوابع جديدة بصورة الأمير الراحل فيليب. وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» (الأربعاء): «تظهر الصور باللونين الأبيض والأسود زوج الملكة الذي توفي الشهر الماضي عن 99 عاما في مراحل مختلفة من حياته».بدوره قال الرئيس التنفيذي للبريد الملكي سيمون طومسون: «لأكثر من 7 عقود كرس دوق ويندسور نفسه لخدمة البلاد والكومنويلث، وكان الأمير فيليب في قلب حياتنا الوطنية.. وفاته هي لحظة مهمة في تاريخنا نحيي ذكراها بهذه المجموعة من الطوابع التذكارية».وعُرضت الطوابع الأربعة على ورقة مصغرة بتكلفة 6.56 جنيه إسترليني (9.27 دولار تقريبا)، وسيتم طرحها للبيع اعتبارا من 24 يونيو القادم.