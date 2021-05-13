قال الفنان المصري أحمد حلمي عن أول ظهور له في دراما رمضان 2021 كـ«ضيف شرف» في مسلسل «الاختيار 2»، من بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، إنه سعيد بالحصول على شرف المشاركة في هذا العمل، موجها الشكر عبر تغريدة على حسابه في «تويتر» (الأربعاء) لمخرج العمل بيتر ميمي، وكتب: «شكرا لكل أسرة مسلسل الاختيار وشكرا للمخرج المبدع بيتر ميمي على اختياري كواحد من ضمن الركاب اللي ركبوا قطار الاختيار الوطني في حب مصر». وتابع حلمي: «اتشرفت جدا بوجودي في هذا العمل اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد راح لمكان أحسن، بسبب مكان اسمه الأرض والوطن مصر وتحيا مصر».وقدم حلمي في المسلسل دور مواطن مصري يدعى «محمد»، توفيت ابنته الصغيرة في تفجير إرهابي دون أن يكون لها ذنب في ما حدث. وظهر حلمي حين استدعاه «زكريا»، الذي يقدم دوره الفنان كريم عبد العزيز، ليخبره أنه تم القبض على الإرهابيين الذين نفذوا العملية، فواجهه «حلمي» بمشهد مؤثر وهو يتحدث عن ابنته الصغيرة التي رحلت عنه دون أن يستطيع حمايتها.