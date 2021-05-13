انتهى تصوير أغنية «لحظة» للفنان الكويتي عبدالله الرويشد بملاحقة فريق العمل وطردهم من حديقة «ريجنت بارك» في العاصمة البريطانية لندن، بسبب الصوت المرتفع. وروى الرويشد في مقابلة تلفزيونية لبرنامج «علي ونجم» مساء (الأربعاء) أن المخرج أحمد الدوغجي وضع شريط الأغنية في الكاسيت، وكان يسمع الأغنية ويمثل بالفيديو كليب أنه يغني، معقباً أن الموقف وقتها مر بخير بعدما تم التحايل على الأمن.وتطرق الرويشد خلال اللقاء للحديث عن تردده بشأن المشاركة في مسرحية «أزمة وتعدي» في القاهرة، مبيناً أن المؤلف الكويتي الراحل محمد الرشود هو من شجعه على خوض التجربة. وأبان الرويشد أنه كان يستصعب ظهوره على المسرح لكنه اقتنع في ما بعد بالمشاركة والظهور على المسرح من أجل عرض قضية الكويت. وأكد أنه لا يفضل المجازفة ويحسب كل شيء قبل القيام به لكنه يجازف في الأغاني لأنها تعجب البعض ويرفضها آخرون، معقباً أنه تردد في تجربته مع أغنية «لمني بشوق» بسبب الكلام، لاسيما أن وزارة الإعلام لم توافق عليها بسبب كوبليه، لكن الشيخ أحمد الفهد وافق له عليه.وعن جديده على الصعيد الفني، كشف الرويشد تفاصيل ألبومه الجديد، قائلا: «ألبومي الجديد سيطرح بين عيدي الفطر والأضحى، ويحوي أغنية من لحني، وأخرى باللون اليمني القديم وتحمل عنوان «يا جماله»، فيما يضم الألبوم 4 أو 5 أغنيات».