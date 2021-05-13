تركت 4 مسلسلات رمضانية انتهى عرضها أخيرا نهايات مفتوحة تمهيداً للعمل على جزء ثان، بعضها أعلن بالفعل عن العمل خلال الفترة القادمة للعرض في موسم رمضان 2022. أبرزها «الاختيار»،إذ أعلنت الشركة المنتجة إنتاج جزء ثالث من العمل للعرض في السباق الرمضاني القادم، إلا أنه لم يكشف عن بطله حتى الآن، لاسيما أن جزءيه السابقين تم عرضهما بأبطال مختلفين. وقال المنتج المصري تامر مرسي في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»: «إلى اللقاء في #الاختيار_3 رمضان 2022 إن شاء الله مصر تخوض_معركة_الوعي».فيما ترك المسلسل الكويتي «أمينة حاف» انطباعا لدى المشاهدين وسط إشادة بالحالة الكوميدية التي صنعها نجوم العمل، ما جعل الحديث يدور حول إمكانية تجهيز جزء ثان، إذ كشف مؤلف العمل الكاتب علي الدوحان في تصريحات تلفزيونية حقيقة وجود جزء ثان منه، موضحا أن الفكرة موجودة لكنها مرهونة برد فعل الجمهور على الحلقة الأخيرة وموافقة جميع الفنانين المشاركين. وذكر أنه انتهى بالفعل من كتابة أول حلقتين من الجزء الثاني للمسلسل، وسيرسلهما لكل فريق العمل بعد عيد الفطر مباشرة، مؤكدا أن عمل الجزء الثاني يتوقف على موافقة الجميع دون استثناء.بدوره كشف تامر مرسي عن التحضير لجزء ثان من مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي عرض في جزئه الأول من بطولة أحمد عز في رمضان المنصرم. وكتب مرسي في منشور عبر «فيسبوك»: «لسه الحكاية مخلصتش إلى اللقاء في #هجمة_مرتدة_2».من جهتها، أعلنت نادين جابر كاتبة مسلسل «2020» وجود جزء ثان من العمل وسيتواصل فيه الصراع، موضحة عبر حسابها الخاص في موقع «إنستغرام» أن «صافي لم يمت! والنهنهة بينه وبين النقيب سما لم تنته بعد». وتابعت نادين جابر قائلة: «الصراع ما زال مستمرا بين الخارجين عن القانون والمسؤولين عن تنفيذه»، معلنة عن جزء ثان من المسلسل سيعرض في دراما رمضان القادم.