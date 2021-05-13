أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتماد الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 «فايزر بيونتيك» للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، وذلك تماشياً مع الخطة الوطنية لتطعيم «كوفيد-19»، وبناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي هذا الاعتماد خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية في الإمارات لمكافحة فايروس «كوفيد-19» لوقاية هذه الفئة العمرية، وتأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة في دبي أطلقت حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من انتشار فايروس «كوفيد-19».

ووفقا لـ«وام»، تمّ تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فايروس «كوفيد-19» للسكان في جميع أنحاء الدولة، مما ساهم في تحقيق الهدف المُعلن الممثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.