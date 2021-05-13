استنفر قصر باكينغهام بعد اتهام 29 بريطانيا بالاستغلال الجنسي واغتصاب فتاة قاصر في غرب يوركشاير.ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الخميس)، تعرضت فتاة (13 عاما) للاستغلال الجنسي على مدى 7 أعوام مستمرة على يد 29 رجلا. فيما حدثت غالبية الجرائم في كالديرديل، وقيل إن بعضها وقع في منطقة برادفورد. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة البريطانية أن هذه الأحداث وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010، بينما كان عمر الفتاة يتراوح بين 13 و20 عاما، بينما تراوحت أعمار المتهمين بين 35 و65 عاما. وسيقف المتهمون أمام محكمة برادفورد الابتدائية يومي 7 و9 يوليو القادم، فيما تم الإفراج عن 8 مشتبه بهم تم اعتقالهم خلال فترة التحقيق دون توجيه تهم إليهم.