أثارت صور لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في الولايات المتحدة الجدل في بريطانيا، ما دفع قصر باكنغهام للمطالبة بإزالتها.ووفق «ديلي ميل» (الخميس)، ظهرت صورة ملكة بريطانيا ملصقة على حافلة لأحد مناصري ترمب، مرتدية قبعة عليها شعار رئيس أمريكا السابق: «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى». ويملك الحافلة بادي هول، وهو من أشد المناصرين لترمب، ويعمل بجهد للترويج لحملة انتخابية لترمب كي يصبح رئيسا للبلاد في 2024. وطلب المتحدث باسم القصر الملكي البريطاني إزالة صور الملكة التي انتشرت على وسائل التواصل، ما أثار جدلا واسعا، فيما يحاول هول جمع تبرعات للعناية بالحافلة، التي يطوف بها الولايات المتحدة، للترويج لرئيسه المفضل.وشوهدت الحافلة خلال تجمع حاشد في فلوريدا شارك فيه النائبان مات غايتز (جمهوري من فلوريدا) ومارغوري تايلور غرين (جمهوري من ولاية جورجيا)، حيث ادعى المشرعان المحافظان أن ترمب «لا يزال الزعيم الحاكم لحزبهم».