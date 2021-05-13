قررت سلطات ولاية «أوهايو» الأمريكية منح 5 أشخاص مليون دولار لكل منهم في مسابقة أطلقتها باسم «يانصيب لقاح كورونا». لتشجيع الممتنعين عن أخذ اللقاح. كما عرضت 5 منح دراسية للطلاب كاملة لإحدى الجامعات الحكومية داخل الولاية، في أضخم حملة تشجيعية على التطعيم في أمريكا شرطها الوحيد أخذ اللقاح للدخول في السحب وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية (الخميس). وقال حاكم ولاية أوهايو «أعلم أن البعض قد يقول: ديواين، أنت مجنون! إن فكرة المليون دولار هذه هي مجرد إهدار للمال. ولكن في الحقيقة، الإهدار الحقيقي في هذه المرحلة من الوباء عندما يكون اللقاح متاحاً بسهولة لأي شخص يريده لكن الأرواح لا تزال تُفقد بسبب كوفيد-19».يذكر أن المراكز الأمريكية أطلقت أخيرا حملة إعلانية بأكثر من 500 مليون دولار تبرع بها المشاهير ووسائل إعلام لحملات تلقي اللقاح في محاولة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح والحيلولة دون تفشي كوفيد-19.