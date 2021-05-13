إذا كنت ممن يعانون مع الأرق وقلة النوم، ما يدفعك للاستعانة بالحبوب المنومة والمهدئات، فيؤكد الباحثون الأمريكيون أن نتائج دراسة دولية مطولة (أمريكية، بريطانية، ألمانية) خلصت إلى 5 عناصر غذائية يمكن أن تكون بديلا للمنومات والمهدئات. ووفق موقع DW الألماني (الأربعاء)، يأتي في مقدمتها اللوز النيء لغناه بألياف ومضادات أكسدة ودهون أحادية مشبعة، تحسّن إفراز هرمون الميلاتونين «منظم النوم».وفضلا عن قيمة الكيوي الغذائية العالية، يساعد على تنظيم دورة النوم لاحتوائه على «السيروتونين» المسؤول عن ذلك، كما تحسن الأسماك الدهنية إفراز هذا الهرمون أيضا، ويعد الموز مصدراً غنياً بالمغنيسيوم، ناهيك عن عناصره المفيدة، فهو غني بحمض التربتوفان المساعد على النوم. فيما يحوي البابونغ مضادات أكسدة ترتبط بمستقبلات في الدماغ تقلل الشعور بالأرق وتساعد على النوم.