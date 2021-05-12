أعلنت شركة البترول الوطنیة الكویتیة توقف عدد من وحدات الإنتاج التابعة لمصفاة میناء عبدالله عن العمل مساء (الثلاثاء)؛ بسبب توقف وحدات إنتاج البخار، مؤكدة أن عملیات التصدیر لم تتوقف.

ونقلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) عن نائب الرئیس التنفیذي للشؤون الإداریة والتجاریة والمتحدث باسم الشركة عاھد الخریف قوله إن العمل یجري حالیا بوتیرة متسارعة من أجل تشغیل الوحدات المتوقفة واستعادة الطاقة الإنتاجیة الكاملة للمصفاة.

وأكد الخریف أن عملیات التصدیر مستمرة بحسب برنامجھا المعتاد ولم تتأثر مطلقا نتیجة لھذا التوقف الطارئ.