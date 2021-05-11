أوضحت سفارة المملكة في جورجيا اشتراطات السفر إلى دولة جورجيا ومنها أن يكون لدى كل مسافر حجز فندق وتذكرة ذهاب وعودة وتأمين صحي، إضافة إلى الحصول على جرعتي لقاح "كوفيد 19" مع إرفاق ما يثبت من تطبيق توكلنا أو صحتي، وفي حال الحصول على جرعة واحدة فيلزم عمل تحليل pcr قبل موعد الوصول بـ 72 ساعة وتكون النتيجة سلبية، وبعد 3 أيام من الوصول يلزم عمل تحليل pcr مرة أخرى، ويمكن التجول مع متابعة الأنظمة والإجراءات اللازمة للحد من الإصابة بكورونا.

وشددت على ضرورة تعبئة نموذج الدخول لكل مسافر قادم إلى جورجيا من خلال الصفحة الرئيسية.

وأشارت أن فترة الحظر في عموم جورجيا من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 5 فجراً يومياً مع ملاحظة أن رسوم مخالفة الحظر تبلغ 583 دولار اعلى الشخص المخالف.

وقالت إن الأشخاص الذين سافروا إلى الهند خلال الـ 14 يوماً الأخيرة سيخضعون قبل دخول جورجيا للحجر الصحي لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة.