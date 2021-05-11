التقطت مركبة الفضاء الأميركية «فوييجر 1» التابعة لوكالة ناسا أصواتاً غريبة تشبه الهمهمة خارج نظامنا الشمسي، وفق ما ذكر علماء فضاء حللوا هذه الأصوات.وتعد «فوييجر 1» أبعد جسم من صنع الإنسان تم إطلاقه باتجاه حافة النظام الشمسي قبل 44 عاماً، وتتنقل المركبة بين النجوم لاكتشاف تفاصيل ما رواء النظام الشمسي.وتمكنت الأجهزة الموجودة على متن المركبة الفضائية من رصد أصوات يبدو أنها «ضجيج الكون» خارج نظامنا الشمسي، بحسب «سكاي نيوز».وأوضح علماء فضاء أن الأصوات تنبعث مما يسمى «الغازات البينجمية» أو موجات البلازما الموجودة في الفضاء الفارغ إلى حد كبير بين النجوم.وقالت ستيلا كوخ أوكر، طالبة الدكتوراه في جامعة كورنيل في علم الفلك، والتي وجدت الانبعاث الصوتي: «إنه خافت للغاية ورتيب لأنه في نطاق ترددي ضيق».