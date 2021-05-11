كشف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن استخدام لقاح «سبوتنيك V» المضاد لكوفيد-19، جعل سان مارينو أول دولة تهزم فايروس كورونا في أوروبا، وقلل معدل الإصابة فيها إلى الصفر.

وأعرب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن استعداده لتوريد دفعات إضافية من اللقاحات إلى سان مارينو، لتنظيم سياحة اللقاحات اعتمادا على نتائج التطعيم الناجحة في هذه الدولة.

وفي فترة الذروة في أوائل أبريل، كان معدل الإصابات بفايروس كورونا المستجد في سان مارينو، نحو 250 حالة أسبوعيا، ولكن منذ 4 مايو لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفايروس في البلاد.

وبفضل التطعيم باللقاح الروسي «سبوتنيك V»، باتت سان مارينو من أوائل الدول في أوروبا التي بدأت برفع القيود المفروضة على خلفية الوباء.

وبات متوسط ​​الإصابة في هذا البلد أقل بأكثر من 40 مرة من المؤشر المتوسط ​​في دول الاتحاد الأوروبي.

كما أدى تطعيم السكان في سان مارينو إلى خفض معدل الوفيات بسبب فايروس كورونا إلى الصفر، وقامت السلطات هناك بإغلاق جناح المستشفى الخاص بعلاج مرضى كوفيد.