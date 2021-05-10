أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم (الاثنين) أن الطفرة الهندية من فايروس كورونا المستجد B.1.617، «مصدر قلق عالمي».

وقالت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مكافحة كوفيد- 19 ماريا فان كيركوف في إفادة صحفية: «هذه الطفرة تسبب قلقا على المستوى العالمي، حيث تفيد المعلومات بتمتعها بقدرة عالية على الانتشار».

واجتاحت موجة جديدة من الإصابات بكورونا أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرّة المستشفيات والأكسجين.

وتسجل حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فايروس كورونا في الهند مستويات غير مسبوقة كل يومين أو ثلاثة، إذ قفزت الوفيات لأكثر من أربعة آلاف حالة لليوم الثاني على التوالي (الأحد).