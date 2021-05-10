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ذكرت وسائل إعلام بريطانية محلية أن رجال الإنقاذ عملوا الليلة الماضية على تحرير حوت صغير تقطعت به السبل في نهر التايمز جنوب غربي لندن.وقالت تقارير إعلامية إن فريق الإنقاذ وصل إلى الموقع بالقرب من هويس في ريتشموند حوالي الساعةبتوقيت غرينيتش بعد فترة قصيرة من رصد الحوت للمرة الأولى مساء الأحد.وشارك في عملية الإنقاذ كل من سلطات الميناء والمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة وفرقة إطفاء لندن.وأظهر مقطع مصور حشدا صغيرا من الناس يتجمعون لمتابعة عمل الفريق خلال تحرير الحوت الصغير الذي لا يزيد طوله على 3 أمتار من الهويس، ثم وضع عوامة صفراء اللون ضخمة حوله.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الفريق نجح بعد قرابة 4 ساعات في نقل الحوت ـ وهو من فصيلة حوت المنك ـ إلى مكان أكثر أمانا.وقالت «بي.بي.سي» إن طبيبا بيطريا سيفحص الحوت قبل إطلاق سراحه.