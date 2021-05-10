Sensorica

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كشف مصدر في مركزأن العلماء الروس يعملون حاليا في مجال تصميم سوار ذكي مزود بجهاز استشعار غير جراحي يسمح بقياس مستويات السكر في الدم بشكل دوري متكرر وبدقة عالية.وأشار المصدر إلى أن الجهاز المستشعر يمكنه قياس تركيز الغلوكوز بدقة عالية، وعلى الأقل 12 مرة في الساعة، وفقاً لـ «».وأوضح أن الجهاز يقوم بإرسال المعطيات التي سجلها إلى الهاتف الذكي، والذي يمكنه إرسال هذه البيانات والمعطيات إلى الطبيب المختص، وبعد ذلك سيتمكن الطبيب المشرف على العلاج من تحليل هذه المعطيات بواسطة تطبيق خاص.