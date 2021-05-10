اندلع حريق محدود اليوم (الاثنين) في حقل برقان الكبير في الكويت، دون تأثير على عمليات الإنتاج النفطي في الحقل.وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية قصي العامر، أن حريقًا محدودًا اندلع في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير دون تأثير على عمليات إنتاج النفط.وأوضح العامر أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة عاملين بإصابات طفيفة، نُقلا على إثرها للمستشفى وهما بحالة مستقرة، مشيرًا إلى فتح تحقيق بالحادثة.