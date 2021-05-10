قررت الحكومة الأردنية (الأحد) تخفيف ساعات حظر التجول الليلي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر بعد انخفاض أعداد الإصابات بفايروس كورونا.

وقال بيان حكومي إن «رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغًا تمّ بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر السعيد».

وبحسب البيان ستصبح ساعات حظر التجول من الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحًا لجميع أيام الأسبوع بدلا من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا المعمول به حاليا.

وأوضح البيان أن «تقليص ساعات الحظر الليلي يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقًا لتطورات الوضع الوبائي».

وتراجعت أعداد الإصابات بفايروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية وسُجلت الأحد 743 إصابة و16 وفاة بعد أن كانت بلغت أرقاما قياسية في مارس الماضي ووصلت إلى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 مارس.