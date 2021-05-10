اشترى طفل عن طريق الخطأ حلوى بما يقرب من مبلغ 3000 دولار، وفقا لصحيفة «نيويورك بوست».

وأضافت الصحيفة أن الطفل نوح براينت الذي يعشق الرسوم المتحركة ومقيم مع والدته بحي بروكلين في مدينة نيويورك، طلب حلوى آيس كريم من متجر للبيع عبر الإنترنت بقيمة شراء قاربت مبلغ 3000 دولار، وذهبت فاتورة بقيمة المشتريات على منزل خالة الطفل.

واشترى نوح كمية كبيرة من مصاصات سبونغ بوب المجمدة من أحد المتاجر عن طريق الخطأ، في عملية شراء غير قابلة للاسترداد، وأرسل الحلويات لمنزل خاله وخالته.

وتفاجأت الأم بفاتورة ابنها نوح، واضطرت لفاتورة ضخمة وضعتها في حسابات معقدة لتدبير المبلغ بالإضافة لسداد قروض الطلبة ودفع نفقات الأسرة.

وتولت طالبة في جامعة نيويورك ومتدربة في مجال العمل الاجتماعي، تدعى كاتي سلوش، دعم الأم جينيفر براينت، وأنشأت صفحة على إحدى المنصات لتعويض والدة الطفل عن قيمة فاتورة الشراء، وكتبت «كاتي» على صفحة جمع التبرعات، إن المشتريات بلغت 51 صندوقاً احتوت على 918 قطعة حلوى مجمدة.

ونجحت حملة الدعم في جمع 3675 دولاراً، متجاوزةً سقف التبرعات المطلوبة، لتعرب والدة الطفل عن سعادتها بالدعم الهائل، وتؤكد أن المبلغ الإضافي سيُخصص لتعليم ابنها وعلاجه.