أعلنت إدارة التعليم والدراسات الطبية في الهند، بدء تسجيل عدد متزايد من حالات الإصابة بفطريات العفن الأسود Mucormycosis على خلفية تفاقم انتشار كوفيد.

وبحسب مجلة India Today، فإن هذه العدوى الفطرية النادرة تؤثر على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة.

وذكرت إدارة التعليم والدراسات الطبية في الهند، أنه غالبا ما يتم تشخيص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، لدى المصابين بكوفيد والذين تعافوا منه مؤخرا.

ويؤكد الخبراء، أنه بعد ربط المريض المصاب بكوفيد، بجهاز التنفس الاصطناعي، تزداد فرص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، إذ تم تشخيص 40 حالة إصابة بعدوى «العفن الأسود» خلال الأسبوعين الماضيين في ولاية غوجارات الهندية، وتسبب ذلك بفقدان بعض المرضى أبصارهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في ولاية ماهاراشترا بقيوا أحياء بعد الإصابة بكورونا، لكنهم ماتوا بعد إصابتهم بالفطر المخاطي.