اقتحم مجهولون مركزا لاختبارات كورونا في مدينة بارزينجهاوزن شمالي ألمانيا، وسرقوا نحو 2500 اختبار للفايروس، ومواد مطهرة وقفازات جراحية وكمامات.

وأوضحت الشرطة (الأحد)، أن الخسائر المادية الناجمة عن سرقة الاختبارات تقدر بأكثر من 20 ألف يورو.

وأضافت أن من غير الواضح ما إذا كان يمكن إعادة فتح المركز الواقع في ساحة لركن السيارات تابعة لسوبرماركت اليوم (الاثنين).

وذكرت الشرطة أنه لا يوجد مخزون في الوقت الراهن يمكن مواصلة العمل به في المركز.

ومن المرجح أن الجاني أو الجناة حطموا أقفال الأبواب ليلة (السبت) قبل الماضي ونقلوا المواد المسروقة على متن عربة شحن.