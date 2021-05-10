قالت المغنية اللبنانية نجوى كرم إنها مارست التمثيل في فترة الطفولة أثناء الدراسة، لكنها تستبعد الدخول إلى عالم التمثيل المحترف في الوقت الحالي. وتابعت في مداخلة عبر برنامج «سوالف رمضانية»، المذاع على قناة «روتانا خليجية» مساء (الأحد): «كنت أشارك بعفويتي في التمثيل منذ طفولتي من خلال عروض مسرحية، وكنت أحصل على دور بطولات في تلك العروض، وبالفعل نجحت لعدم وجود نظرة للاحتراف». وأضافت: «كنت أعمل لإسعاد أهلي فقط». وعن إمكانية تعاونها مع الفنان ماجد المهندس، عبر ديو غنائي خاص، قالت: «يشرفني يتلاقى صوتي مع صوته»، مبينة أنها تحترم ماجد كثيراً، وتراه يعطي قيمة كبيرة لفنه وجمهوره الكبير.