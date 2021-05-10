من محطة الروح والنفحةنودع قطار شهرٍ مرَّ كطيف خيالبخيراته وبركاته من رب البرياتفي ليلته «قدرية» ذهبت الأوزارونُفِضَت موانع البركةوأُزِيلَت عوائق التوفيقوفُتِح باب العطاءووعدٌ من الخالق في آخر ليلةمغفرة وتوبة تعيد أملاًليلة عتقٍ بعدد ما أعتق المعبود في الشهر كلهفاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا..***شهرٌ استقبلناه بحفاوةلا كسل فيه ولا خمولاعتنينا بأيامه ولياليهانطلقنا صوب الاستغفارهذَّبنا أنفسنا وحسَّنا أخلاقناجعلناه قلباً صائماً عن الآثامونفساً زاهدة عن المعاصيويداً بعيدة عن الأذىولساناً عافاً عن الفُحشتعددنا في الخيرات وأحللنا البركاتوتنوعنا في القربات وتزودنا بالطاعاتفتعلمنا العزم والإصرار والاستمرارأردنا فيه إجابة الدعواتوفتح الجنات وغفران السيئاتورفع الدرجات وإقالة العثراتوزعنا وقتنا وحددنا هدفنا وصغنا التغييرفحققنا فيه ثمرة «لعلكم تتقون»بمناجاة المرتجى الرحمن..***أدرنا أوقاتنا بمهارةبين الهام والمستعجلوالهام وغير المستعجلوغير الهام والمستعجلوغير الهام وغير المستعجلجعلنا لياليه أكثر فضلاًوأجل قدراً وأعظم مقاماً وأرفع منزلةانتقلنا من الهدوء العباديإلى تيار متدفق من الإحساس المشاعري..***أما بعد..فمن حقنا أن نستحضر «العيد»بفرحة صائم بفِطره.