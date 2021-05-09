يعتقد البعض أن تناول المكملات الغذائية بشكل منتظم يضاعف القيمة الغذائية للوجبات اليومية، خصوصا أيام رمضان، وهو ما يخالف دراسات أجراها معهد فريدريش لوفلر الألماني للأبحاث. ووفق DW (الأحد)، تخفض مكملات زيت السمك ضغط الدم بشكل كبير وتزيد سيولة الدم والنزيف، وتمتد آثار مكملات الكالسيوم وفيتامين (د) لأدوية الضغط والعظام، وبعض المضادات وأدوية قصور الغدة الدرقية وخافضة للكوليسترول ومدرة البول، أما الزنك والنحاس فيصعبان امتصاص المضادات الحيوية، ويفضل تناولهما على فترات لا تقل عن 4-6 ساعات، كما ينصح بعدم تناول المكملات العشبية مع أدوية القلب والأوعية الدموية، وعدم تناول المغنيسيوم والبوتاسيوم معاً حتى يمتصا ويستفاد منهما.