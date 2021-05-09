أعلنت جوائز النقاد للدراما العربية (ADCA) القائمة القصيرة النهائية في مرحلة التقييم الثانية بعد عرض 20 حلقة من الأعمال الدرامية في رمضان. وجاءت المفاجأة بخروج كل من أحمد السقا، وأحمد عز، وجمال سليمان، وياسر جلال، وباسل خياط، ومصطفى شعبان، وعمرو سعد، وهاني سلامة من القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثل. فيما ضمت القائمة كلا من يحيى الفخراني عن «نجيب زاهي زركش»، كريم عبد العزيز وأحمد مكي عن «الاختيار 2»، وطارق لطفي عن «القاهرة كابول»، ومحمد فراج عن عملين هما «ضد الكسر» و«لعبة نيوتن»، ومحمد ممدوح أيضا عن «لعبة نيوتن».منى زكي وحنان مطاوع.. لفئة أفضل ممثلةأما القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثلة فخرجت منها يسرا، وياسمين عبدالعزيز، وريهام عبدالغفور، ونيرمين الفقي، ونور، وأنوشكا، وياسمين رئيس، لتضم القائمة النهائية كلا من: منى زكي عن «لعبة نيوتن»، حنان مطاوع عن «القاهرة كابول»، إنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد عن «الاختيار 2»، سهر الصايغ عن «الطاووس»، نيللي كريم عن «ضد الكسر»، وأخيرا هند صبري عن «هجمة مرتدة».بينما القائمة القصيرة لأفضل ممثل دور ثان فخرج منها كل من: بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد ثروت، محمد لطفي، حمزة العيلي، رياض الخولي، عمرو عبد الجليل، ويستمر فيها للتصفية كل من خالد الصاوي عن «القاهرة كابول» و«اللي مالوش كبير»، وفتحي عبد الوهاب عن «القاهرة كابول»، ومحمد دياب عن «نسل الأغراب»، وأحمد بدير عن «بين السما والأرض»، ومحمد محمود عن «نجيب زاهي زركش»، وسيد رجب عن «لعبة نيوتن».وقائمة جائزة أفضل ممثلة دور ثان خرجت منها نورهان، وندى موسى، وسينتيا خليفة، ووفاء عامر، ونهى عابدين، وهبة مجدي، بينما ضمت القائمة الأخيرة كلا من: سميحة أيوب عن «الطاووس»، سوسن ونجلاء بدر ويسرا اللوزي عن «بين السما والأرض»، جميلة عوض وأروى جودة عن «حرب أهلية»، رنا رئيس عن «نجيب زاهي زركش».وضمت القائمة القصيرة لجائزة أفضل إخراج كلا من: تامر محسن عن «لعبة نيوتن»، بيتر ميمي عن «الاختيار 2»، حسام علي عن «القاهرة كابول»، محمد سلامة عن «موسى»، شادي الفخراني عن «نجيب زاهي زركش»، محمد العدل عن «بين السما والأرض»، أحمد علاء الديب عن «هجمة مرتدة»، بينما خرج من هذه القائمة كل من: رؤوف عبد العزيزعن «الطاووس»، مصطفى فكري عن «اللي مالوش كبير»، شيرين عادل عن «النمر»، سامح عبد العزيز عن «حرب أهلية»، أحمد خالد عن «ضد الكسر»، أحمد صالح عن «ظل راجل»، خالد مرعي عن «قصر النيل»، أحمد خالد موسى عن «ملوك الجدعنة».أما القائمة القصيرة لجائزة السيناريو فضمت تامر محسن عن «لعبة نيوتن»، هاني سرحان عن «الاختيار 2»، عبدالرحيم كمال عن «القاهرة كابول» و«نجيب زاهي زركش»، إسلام حافظ عن «بين السما والأرض»، مريم نعوم عن «خلي بالك من زيزي»، وباهر دويدار عن «هجمة مرتدة». وتمكن الستايلست خالد عزام أن يكون ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل ملابس عن مسلسل «لعبة نيوتن»، ومعه كل من مونيا فتح الباب عن «الاختيار 2»، ونيهال المصري عن «نجيب زاهي زركش»، وسامية عبدالعزيز عن مسلسل «موسى»، ودينا نديم عن «قصر النيل»، وناهد نصر الله عن «خلي بالك من زيزي»، وأخيرا ليلى ماجد عن «القاهرة كابول».بينما ضمت القائمة القصيرة لأفضل ديكور كلا من أحمد فايز عن «الاختيار 2»، أمير عبدالعاطي عن «نسل الأغراب» و«بين السما والأرض»، كارم محمود عن «قصر النيل»، خالد أمين عن «موسى»، كما شارك مني حامد في ديكورات «نجيب زاهي زركش»، محمد أمين عن «القاهرة كابول»، أما القائمة القصيرة لمدير التصوير فضمت محمود يوسف عن «لعبة نيوتن»، حسين عسر عن «الاختيار 2»، كريم أشرف عن «القاهرة كابول»، أحمد فهيم عن بين «السما والأرض»، هيثم حسني عن «قصر النيل»، محمد مختار عن «موسى»، وسامح سليم عن «نجيب زاهي زركش».وفي المونتاج ضمت القائمة القصيرة كلا من المونتير عماد ماهر عن «لعبة نيوتن»، أحمد حمدي عن «الاختيار 2»، أشرف الخولي عن «نجيب زاهي زركش»، رانيا المنتصر بالله عن «بين السما والأرض»، وسلافة نور الدين عن «موسى»، أحمد الطرابيلي عن «القاهرة كابول»، وأحمد حافظ عن «هجمة مرتدة».بينما في هندسة الصوت ضمت القائمة التالية أسماؤهم محمد الدالي عن «الاختيار 2»، جمعة عبد اللطيف عن «القاهرة كابول»، زياد عزت عن «بين السما والأرض»، علمي عبد الستار عن «قصر النيل»، جمال خليفة عن «لعبة نيوتن»، أحمد رشدان عن «موسى»، مصطفى علي عن «نجيب زاهي زركش».وفي الموسيقى التصويرية ضمت القائمة القصيرة كلا من: تامر كروان عن «لعبة نيوتن»، وياسر عبد الرحمن عن «ملوك الجدعنة»، وخالد حماد عن «نجيب زاهي زركش»، وعمرو إسماعيل عن «هجمة مرتدة»، وخالد داغر عن «القاهرة كابول»، وخالد الكمار عن «الاختيار 2»، وتامر كراون عن «موسى».أما أفضل تتر لمسلسل فضمت القائمة أحمد سعد عن تتر «الاختيار 2» (روحنا ف إيدينا)، وأيضا عن تتر ظل راجل (عملتي فيا إيه)، حمادة هلال عن المداح (مدد يا رب)، أصالة عن بنت السلطان (كان ياما كان)، وأيضا عن تتر قصر النيل (ما بنقدرش)، شيرين عن لحم غزال (وشي الحقيقي)، مدحت صالح عن هجمة مرتدة (كل الكلام حب).وضمت القائمة القصيرة لأفضل ماكياج كلا من: زينب حسن عن «لعبة نيوتن»، أحمد عبد الرازق عن «قصر النيل»، أحمد مصطفى عن «موسى»، شريف هلال ومحمد زيزو عن «نجيب زاهي زركش»، أحمد مصطفى عن «الاختيار 2»، محمد عبد الحميد عن «القاهرة كابول»، وأخيرا عهود عن «بين السما والأرض»، أما قائمة أفضل كوافير فضمت كلا من: محمود عبد المنعم عن «الاختيار 2»، ومحمد حافظ عن «القاهرة كابول» و«بين السما والأرض» و«قصر النيل» و«موسى»، وشريف الكومي عن «لعبة نيوتن»، وصبري عبد الدايم عن «نجيب زاهي زركش»ممدوح وخليل.. مرشحان لأفضل «كوميدي» في رمضان !وبالعودة لجوائز التمثيل فقد ضمت القائمة القصيرة لأفضل ممثل كوميدي كلا من: محمد ممدوح عن «خلي بالك من زيزي»، ومحمد ثروت عن «فارس بلا جواز»، أما أفضل ممثلة كوميدية فكانت بين كل من أمينة خليل عن «خلي بالك من زيزي» وهاجر أحمد عن «أحسن أب»، بينما تضم قائمة أفضل ممثل شاب كلا من آدم الشرقاوي عن «لعبة نيوتن»، وإسلام جمال عن «الاختيار 2»، وخالد أنور عن «هجمة مرتدة»، وعابد عناني عن «الطاووس»، ومن «القاهرة كابول» كل من كريم سرور ومعتز هشام وحسني شتا، أما قائمة أفضل ممثلة شابة فهي بين كل من مايان السيد عن «لعبة نيوتن» و«هجمة مرتدة»، وآلاء سنان في «لعبة نيوتن»، وأسماء جلال في «خلي بالك من زيزي»، وفرح الزاهد عن «الطاووس»، ونور إيهاب عن «ضد الكسر»، ولمى كتكت عن «ملوك الجدعنة».بينما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في هذه المرحلة كل من «نجيب زاهي زركش» و«خلي بالك من زيزي».أما القائمة القصيرة لأفضل مسلسل فضمت كلا من: «الاختيار 2» و«لعبة نيوتن»، و«هجمة مرتدة»، و«موسى»، و«بين السما والأرض» و«الطاووس»، و«القاهرة كابول».«2020» و«350 جرام» و«على صفيح ساخن».. لأفضل مسلسل غير مصريوفي قائمة الأعمال غير المصرية كانت النتيجة تنافس كل من مسلسل «2020»، «350 جرام»، «على صفيح ساخن»، «حارة القبة»، وأخيرا «للموت» على جائزة أفضل مسلسل غير مصري، بينما يتنافس على جائزة أفضل ممثل كل من قصي خولي عن «2020»، وباسم ياخور وسلوم حداد عن «على صفيح ساخن»، وعابد فهد وسلوم حداد عن «350 جرام».أما القائمة القصيرة لأفضل ممثلة في مسلسل عربي فضمت كلا من: نادين نسيب نجيم عن «2020»، أمل بشوشة عن «على صفيح ساخن»، وسلافة معمار عن «حارة القبة»، ودانيلا رحمة عن «للموت»، كاريس بشار عن «سوق الحرير 2».عن جوائز النقاد للدراما العربية ADCAتمنح جوائز النقاد للدراما العربية (ADCA) لصناع العمل الدرامي من خلال لجنة تضم مجموعة من النقاد والصحفيين في الوطن العربي المتخصصين في المجال الفني. ويتم تقييم الأعمال الدرامية بالدرجات في جميع التخصصات بداية من التأليف مرورا بالتمثيل، الديكور، الأزياء، الماكياج، الموسيقى التصويرية، المؤثرات البصرية والصوتية، المونتاج، الإخراج، الإضاءة، الكوافير وغيرها من التخصصات لصناعة العمل الدرامي عن طريق الموقع الإلكتروني. ويتم توزيع الجوائز من خلال حفلة يتم الإعلان عنها مسبقا على الموقع الإلكتروني.يشارك الجمهور في عملية التصويت ولكن بكل حلقة على حدة، حيث يتم فتح باب تصويت الجمهور بعد عرض حلقة المسلسل مباشرة، ويستمر التصويت على الحلقة التي تم عرضها لمدة 24 ساعة فقط من العرض، على أن يغلق باب تصويت الحلقة التي تم عرضها قبل عرض الحلقة التالية. تصدر نتائج تصويت الجمهور بشكل يومي.