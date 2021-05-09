بخلفية مكتب «مفبركة» يوفرها «زووم»، ظهر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن أوهايو أندرو برينر في اجتماع قيادة الولاية بحزام أمان، ليكتشف الجميع أنه يقود السيارة وليس كما يبدو جالسا خلف مكتب منزله. ووفق صحيفة «التايمز» البريطانية (الأحد)، لسوء حظ السيناتور الجمهوري (50 عاماً) كان الاجتماع يناقش مشروع قانون لمعاقبة «السائقين المشتتين» ما وضعه في إحراج مضاعف، خصوصا أنه بدأ الاجتماع جالسا في سيارته المتوقفة، وبعد دقائق غادر قبل الظهور ثانية مضيفا خلفية افتراضية ليبدو كأنه جالس في المكتب، وبرر: «لم أكن مشتتاً فالفيديو مثل المكالمة الهاتفية».يذكر أن القانون الجديد يعامل القيادة أثناء استخدام الهاتف كالقيادة تحت تأثير مخدر.