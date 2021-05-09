في فيديو مروع تداوله رواد التواصل في مصر، ظهر أب لحظة إلقاء ابنته (12 عاماً) من شرفة شقتهم بالطابق الثالث، لتسقط أرضاً غارقة في دمائها قبل أن يلحقها ويسحبها للشقة مانعاً الجيران من التدخل. ووثق فيديو الـ27 ثانية أحد أهالي مركز العياط جنوب مصر، وبدا فيه الجيران ينقلون الطفلة المصابة للمستشفى لعلاج الكسور المضاعفة، ووفق صحف مصرية (الأحد)، قالت شاهدة العيان إيمان محمد: «الأب دائم الاعتداء على بناته، ويمنعهن من مغادرة البيت، وحين استغرقت (أمل) في البقالة 5 دقائق، غضب وألقاها من الشرفة». وبالقبض عليه اعترف الجاني بفعلته، وعندما سألته النيابة عن الدافع وراء جريمته، رد: «كنت بربيها»!