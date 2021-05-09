كشفت نتائج دراسة أجراها باحثو جامعة الإمارات لأول مرة الأنماط والتأثيرات الدوائية لبروتينات مصل حليب الإبل وأجزاء الببتيد المشتقة منها على مستقبلات الأنسولين البشري ومساراتها المؤثرة على توازن الجلوكوز. ووفق «الإمارات» (الأحد)، المعروف أن حليب الإبل يخفض جرعة الأنسولين اللازمة للتحكم بمستوى سكر الدم، إلا أن ماهية المكونات الفعالة لم تكن واضحة. ويقول فريق الدراسة الدكتوران محمد أيوب وساجد مقصود من كليتي العلوم والزراعة: «تميط هذه الاكتشافات اللثام عن خصائص حليب الإبل المضادة للسكري، ما يشكل مسوغاً منطقياً قوياً لاستخدامه في إدارة مرض السكري بشكل عملي، خصوصا أن الدراسة توصلت للآلية الجزيئية والخلوية لعمل بروتيناته الدوائية».