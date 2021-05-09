أعلن الملياردير إيلون ماسك أثناء استضافته في برنامج ساترداي نايت لايف الأمريكي «SNL» أنه مصاب بمتلازمة أسبرجر، وذلك بعد صعوده إلى مسرح البرنامج الكوميدي.

وخلال مونولوجه الافتتاحي، أشار رئيس شركتي تيسلا وSpaceX إلى أنه أول شخص يعاني من متلازمة أسبرجر تتم استضافته في برنامج SNL، في المرة الأولى التي أشار فيها إلى أنه يعاني من هذه المتلازمة.

وماسك ليس في الواقع أول ضيف لـ SNL مصاب بمتلازمة أسبرجر، حيث استضاف البرنامج عام 2003 عضو فريق التمثيل السابق دان أيكرويد، وقد ناقش حينها إصابته بمتلازمة أسبرجر، حسبما أشارت صحيفة ديلي بيست.

ومتلازمة أسبرجر هي أحد اضطرابات طيف التوحد ASD وعادةً ما ترتبط بمواجهة الصعوبات في التعامل مع الأمور الاجتماعية، رغم التمتع بمهارات لفظية وإدراكية قوية إلى حد ما.

وقال بعض الخبراء ومديري التوظيف إن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة أسبرجر يمكنهم العمل بشكل جيد في التكنولوجيا وريادة الأعمال وغيرها من المجالات التي تتطلب مهارات تحليلية قوية.

ويبلغ صافي ثروة إيلون ماسك نحو 166 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس، وتأتي معظم ثروته من حصته البالغة 21٪ في شركة تيسلا فضلًا عن ملكيته الكاملة لشركة الصواريخ SpaceX.

أعلنت شبكة NBC أن ماسك سيستضيف حلقة من برنامج SNL قبل عدة أسابيع، وهو أمر ليس بمعتاد بالنسبة إلى ضيوف البرنامج الذين عادةً ما يكونون من مشاهير الغناء والتمثيل وغيره، والذي يعرض الآن في موسمه السادس والأربعين.

ورغم ذلك، ماسك ليس الملياردير الأول الذي يستضيف البرنامج، فقد استضاف دونالد ترمب حلقة من البرنامج في عام 2015، في حين قامت أوبرا وينفري ومايكل جوردان أيضًا باستضافة البرنامج قبل أن تتجاوز ثروتهما حاجز المليار دولار.