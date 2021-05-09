حذرت هيئة المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (السبت) من أن القارة يمكن أن تشهد موجة إصابات بفايروس كورونا مماثلة للموجة القياسية التي تجتاح الهند حاليا.

وقال مدير هيئة المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتابعة للاتحاد الأفريقي الدكتور جون نكينجاسونج إنه في الوقت الذي شهدت فيه القارة إصابات ووفيات أقل مقارنة بأوروبا وغيرها من المناطق، فيما تدخل الجائحة عاما ثانيا، فإن وجود سلالات متحورة ومعدلات متدنية من التلقيح يمكن أن يغير هذا.

وكان نكينجاسونج يتحدث خلال اجتماع مشترك لوزراء الصحة بالاتحاد الأفريقي عبر الفضاء الإلكتروني.

وفي العام الذي تم فيه تسجيل أولى حالات الإصابة بفايروس كورونا في أفريقيا، شهدت 52 من أصل 54 دولة موجة ثانية من الإصابات، فيما كانت الثانية أشد من الأولى في أغلب الحالات. وشهدت 13 دولة موجة ثالثة من الإصابات.

ويخشى علماء الأوبئة من أن اتجاها تصاعديا في الإصابات في بعض المناطق يمكن أن يجلب ذروة أخرى. وشهد وسط أفريقيا الشهر الماضي زيادة بنسبة 64 % في الإصابات، فيما شهد الجزء الجنوبي من القارة زيادة بنسبة 4 % وشمال أفريقيا 0.2 %.

وأشار نكينجاسونج إلى أوجه التشابه مع الهند حيث كان عدد الوفيات اليومية قد تراجع من ألف في اليوم في سبتمبر 2020 إلى 150 في اليوم في مارس 2021، ليرتفع إلى أرقام قياسية حالية تصل إلى نحو 3700 حالة وفاة في اليوم.