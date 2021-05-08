أشعلت وفاة الطفلة السورية نهلة عثمان (6 سنوات) على يد أبيها في مخيم بإدلب مواقع التواصل أمس (السبت)، واصفين الأب بالمتجرد من كل معاني الإنسانية، إذ قيدها بسلاسل وسجنها في قفص وجوّعها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرضت الطفلة لعمليات تعذيب وتعنيف ونقص التغذية ما سبب لها التهابا في الكبد وأمراضا أخرى أدت لوفاتها، وتابع المرصد: «هرب شقيقها (16 عاماً) من أبيه أيضاً بسبب معاملته السيئة، فيما كشفت التحقيقات أن الأب الجاني لم يكن يسمح لنهلة بالاستحمام إلا مرة واحدة كل شهر، ومنع عنها الطعام والشراب وعزلها بعيدا عنه وعن أمها لفترات طويلة».