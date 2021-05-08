نصح عدد من أسر الضحايا الحقيقيين بعدم مشاهدة الحلقة 25 من مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، لما تحمله من مناظر مؤلمة تحكي بالصوت والصورة عملية الواحات الإرهابية الغادرة التي راح ضحيتها 16 ضابطا وفرد شرطة مدنية في تبادل إطلاق نار مع إرهابيين في أكتوبر عام 2017. وأشعلت الحلقة التي بثتها قناة ON (الجمعة) منصات التواصل وتم تبادل مقاطعها مع أغنية محمد منير: «الغدر صابكم يا نظر عيني، يا ورد مصر ياللي اتقطف بدري». وبعد الحلقة استضافت السيدة مريم أرملة المقدم محمد وحيد أحد شهداء العملية، إذ قالت «أصعب لحظة بحياتي حين أخبرني صديقه، وكان جوابي: متوقعة اللحظة دي. بس ما كنتش مصدقة!»