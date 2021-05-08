بحكم العادة أو توارث الأفكار المغلوطة، ترتكب ربات المنازل أخطاء شائعة في المطبخ، خلال إعداد الطعام والتعامل مع المواد الغذائية. ووفق موقع «الكونسولتو» الطبي (السبت) حذر خبراء التغذية من 5 أخطاء تضر بالصحة، هي: شواء اللحوم على الفحم لأكثر من 3 مرات شهريا، إذ يرفع محتوى الكربون في الطعام ويزيد خطر الإصابة بالسرطانات خصوصا لقليل المناعة، حال تكرار القلي في الزيوت عدة مرات، فيما تفقد الخضراوات قيمتها الغذائية إذا قشرت كلها، ويؤدي الإفراط في التوابل والصلصة والملح لاحتباس الماء وزيادة الوزن وأمراض الكلى، وأخيرا وضع الطعام الساخن بالثلاجة ما يؤدي لنمو البكتيريا الضارة بسرعة ما يتسبب بأمراض المعدة.