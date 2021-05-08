ظهر الإعلامي السعودي علي العلياني بحالة من الثبات الانفعالي الشديد، عقب ركوبه «كبسولة» مقلب رامز جلال وانطلاقها في الهواء، أثناء حلوله ضيفا على برنامج «رامز عقله طار» اليوم (السبت)، رغم انتشار الدخان وشرارة النار في الكبسولة، ما أدهش جلال، الذي حاول استفزازه أكثر من مرة، برفع ثوبه والاعتداء عليه والصراخ في أذنيه قبل إلقائه في حمام السباحة، وبعدما كشف مقدم البرنامج عن شخصيته ردد الضيف «حرام عليك»، وبعدها قام رامز بحضنه خوفا من اعتدائه عليه، ولكنه لم يفعل.ويعد العلياني الضحية رقم 26 لبرنامج جلال الساخر، إذ وجه له عدد كبير من الطلقات في لعبة «البنت بول»، إلا أن العلياني لم يظهر أي تأثر يذكر، وحين بدأ رامز بالتصويب على رأسه بكثافة، علق العلياني، وهو يمسح رأسه «مع أننا ملمعين الصلعة» وتمنى العلياني خلال حوار أجراه داخل مدينة الملاهي الجديدة بالرياض، وضمن فقرات اللعبة أن يحاور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ما يثبت أنه لم يكن يعاني من أي ضغوط نفسية أثناء المقلب.