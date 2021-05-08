فيما يحبس العالم أنفاسه ترقباً لسقوط الصاروخ الصيني «التائه»، الذي أطلق الخميس الماضي، رجحت وزارة الدفاع الأمريكية أن يسقط الجزء الأكبر من حطامه على الأرض (السبت أو الأحد). وأكدت أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه الحطام إلا قبل ساعات قليلة من سقوطه، وأنه قد يشكل تهديدات محتملة لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء. ويتم الصاروخ جولة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة، كما تظهر مواقع ترصد مسار وحركة الصاروخ حول الأرض. ويتخطى حجم الصاروخ 10 طوابق ويزن 23 طناً، مندفعا نحو الأرض في طريق عودته من الفضاء، بحسب ما أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز». وقالت: «سواء كان الصاروخ سيسقط في المحيط بشكل غير ضار، أو يؤثر على الأرض إلا أن السؤال لماذا سمح برنامج الفضاء الصيني بحدوث ذلك - مرة أخرى؟ الإجابة لا تزال غير واضحة». وبالنظر إلى جدول عمليات الإطلاق المخطط للصين، فمن الممكن حدوث المزيد من عمليات عودة الصواريخ غير المنضبطة، التي تسقط على الأرض مستقبلاً. ونفذ برنامج الفضاء للصين سلسلة من التحركات الرئيسية في رحلات الفضاء في الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك إعادة الصخور من القمر ووضع مركبة فضائية حول المريخ.