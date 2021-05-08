رحلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة 6 ركاب هنود الجنسية، فور وصولهم إلى المطار، بعد الكشف عن إصابتهم بفايروس كورونا بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سلطات الحجر الصحي فحوصات الركاب القادمين على متن رحلة الخطوط القطرية القادمة ترانزيت من الهند، وعددهم 45 راكبا، تبين إصابة 6 ركاب هنود الجنسية بين القادمين بفايروس كورونا.

وقام أطباء الحجر الصحي بعزل الـ6 ركاب، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيالهم، حتى تم ترحيلهم من المطار على متن رحلتين مختلفتين للخطوط القطرية، حيث غادر 5 ركاب على متن رحلة واحدة، والرحلة الثانية تم ترحيل الراكب السادس على متنها.

وشددت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءاتها الوقائية على ركاب الرحلات القادمة من الهند والبرازيل وأمريكا اللاتينية، بإدخال اختبار ID NOW COVID-19 Test، وهو اختبار سريع تظهر نتيجته في 13 دقيقة.