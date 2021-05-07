قدم موقع «تويتر» أداة جديدة تحمل اسم «تيب جار- tip jar» (علبة الإكراميات) تتيح للمستخدمين الدعم بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم، بحسب ما ذكره موقع العربية نت.

وأوضح الموقع، في بيان أنها المرحلة الأولى من خطة لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر (تويتر)، من خلال المال.

وحتى اللحظة، تقتصر القدرة على تقاضي الأموال من خلال هذه الخدمة على عدد محدود من الحسابات، من صناع محتوى وصحفيين وخبراء ومنظمات غير حكومية، غير أن جميع المستخدمين للنسخة الإنجليزية يمكنهم دفع إكراميات.

وأضاف «تويتر»: «أنتم مَن تديرون المحادثات عبر تويتر، ونريد أن تتمكنوا بسهولة أكبر بأن تتبادلوا الدعم بما يتعدى متابعة الحسابات وإعادة التغريد ونقرات الإعجاب».

وستتيح الخاصية الجديدة تقديم «إكراميات» بواسطة خدمات للدفع الإلكتروني مثل «باي بال» و«فينمو» و«باتريون»، ولن يتقاضى «تويتر» أي عمولة عن هذه الأموال.

ويسعى الموقع إلى تنويع مصادر دخله بما يتخطى الإعلانات وإمكانات تحقيق الإيرادات بهدف كسب ولاء المؤثرين، ويحضّر لإطلاق اشتراكات مدفوعة للحسابات المفضلة لدى المستخدمين، مع امتيازات خاصة للمشتركين.