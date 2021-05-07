أعلنت مملكة البحرين تقديم جرعة ثالثة معززة للتطعيم المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وذلك بحسب البروتوكولات الطبية.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، حدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا في البحرين مواعيد أخذ الجرعة الثالثة حسب الفئات المختلفة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل فئة، حيث ستكون بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للفئات الأكثر عرضة للخطر، وهم المواطنون والمقيمون من كبار السن البالغين من العمر 60 عاماً فما فوق، ومن يعانون من السمنة المفرطة وأمراض نقص المناعة، إضافة إلى العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية.

وأضافت الوكالة أنه في ما يتعلق بباقي المواطنين والمقيمين من غير الفئات المذكورة فسيكون موعد الجرعة الثالثة المعززة من التطعيم بعد 12 شهراً من أخذ الجرعة الثانية.

وأوضح الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا في البحرين أنه قد يتم تغيير نوع التطعيم في الجرعة الثالثة أو الإبقاء على نفس نوعية التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، وذلك حسب التوصيات التي سيصدرها في هذا الشأن لاحقاً، كما دعا جميع المتعافين غير الحاصلين على التطعيم للتسجيل وأخذ اللقاح بعد 3 أشهر من التعافي لضمان استمرار تكوين المناعة اللازمة في الجسم ضد الفايروس.

وأشار الفريق إلى أن التسجيل للجرعة الثالثة المعززة من التطعيم المضاد لفايروس كورونا سيكون متاحاً عبر تطبيق «مجتمع واعي» في الوقت المحدد حسب البروتوكول الطبي الموضوع لهذا الشأن، منوهاً بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ التطعيم بكامل الجرعات المقررة لتوفير الحماية اللازمة والإسهام في الجهود الوطنية الكبيرة المبذولة للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم الوصول إلى مستويات عالية من التحصين المجتمعي، حيث بلغت نسبة المؤهلين ممن أخذوا التطعيم من سكان مملكة البحرين حتى الآن 44% بما يفوق النصف مليون شخص.