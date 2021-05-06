توفيت الطفلة السورية نهلة ذات الأعوام الخمسة التي كان والدها يحبسها في قفص حديدي ويربطها بسلسلة معدنية (جنزير)، حيث أرجع الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى «شردقة بالطعام» أو الاختناق.

صورة نهلة وهي مكبلة بالجنزير انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر وفاتها، بعدما قضت الأشهر الأخيرة من حياتها في مخيم فرج الله شمال بلدة كللي في إدلب، في قفص حديدي وضعها فيه والدها بعد طلاق والدتها، ولا تغادره إلا مكبلة، بحسب «RT».

الطفلة النازحة من بلدة كفر سجنة جنوب إدلب كانت تعاني الجوع والعطش، إذ كان والدها نادرا ما يقدم لها الطعام أو الشراب وبقيت على تلك الحال أشهرا.

ويدوّن بعض الشهود عبر صفحاتهم أن نهلة كانت تمشي مكبلة أمام أعين الجميع ثم تعود إلى القفص لكن أحداً لم يكن يتجرأ على التدخل، إذ إن والدها أحد أفراد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).

ونقل موقع محلي عن قائد شرطة سرمدا أن الطفلة نهلة ماتت في ظروف غامضة، وذكر عدد من الأهالي أن والدها سجنها وربطها وعذبها.