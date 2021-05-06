أوصت اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح سينوفارم الصيني في حالات الطوارئ ضد كوفيد – 19، مؤكدة أن جرعتين من اللقاح فعالتان في مواجهة فايروس كورونا.

وتعد هذه التوصية هي الأولى التي يتم فيها الاقتراب بإدراج لقاح صيني على الإطلاق على ما تسمى «قائمة استخدام الطوارئ» لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وستؤدي إلى نشر أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.

وأشارت اللجنة الاستشارية بالمنظمة في تقريرها، إلى فعالية اللقاح مع البالغين (من 18 إلى 59 عاما): «نحن على ثقة تامة من أن جرعتين من لقاح سينوفارم فعالتان في الوقاية من كوفيد-19»، مشيرة إلى مستوى عال من الثقة في اللقاح.

وقالت اللجنة الاستشارية إنّ فريق الخبراء التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أنّ فاعلية اللقاح في الأفراد فوق سن 18 عاما بلغت 90% فيما بلغت في الأفراد فوق سن 60 عاما 91%.

وأشار التقرير إلى أن من بين 1.1 مليون جرعة جرى توزيعها في الصين، عانى 74 شخصا من أعراض بسيطة مرتبطة بالتطعيم وكانت أكثرها شيوعًا هي الشعور بالدوار والصداع، والإرهاق والغثيان، والحمى، والتقيؤ في حالات محدودة للغاية.

وفي حال إقراره، سيكون سينوفارم الصيني، هو اللقاح الخامس المضاد لفايروس كورونا الذي يحصل على إجازة من المنظمة الأممية.