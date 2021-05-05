قررت الحكومة العراقية، اليوم (الثلاثاء)، فرض منع تجول شامل لعشرة أيام، من 12 حتى 22 مايو الجاري.

وصادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض منع التجول الشامل في البلاد لمدة 10 أيام، للحد من انتشار جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لا سيما بعد أن سجلت وزارة الصحة أخيرا زيادة كبيرة بأعداد الإصابات في عموم البلاد، وفقا لبيان حكومي.

ويشمل قرار منع التجول غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفايروس كورونا.